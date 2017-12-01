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Золото дорожает 1 декабря на ослаблении американской валюты
08:27 01.12.2017 |
Золото растет в цене в пятницу утром на фоне ослабления доллара из-за неопределенности, связанной с проектом налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.50 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,32 доллара, или на 0,1% - до 1274,52 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,46% - до 16,381 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 92,92 пунктов.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг обсуждения проекта налоговой реформы в США. Ожидается, что голосование по нему состоится в пятницу, в случае достижения консенсуса среди республиканцев в сенате: чтобы проект был принят, 50 из 52 сенаторов-членов республиканской партии должны его поддержать.
"Тот факт, что голосование не состоялось вечером в четверг, говорит о том, что все еще есть некоторые вопросы, которые требуют обсуждения, а не о том, что переговоры провалились", - цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
Удешевление американской валюты, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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