Глава Nasdaq охладила слухи о запуске фьючерсов на биткоин

Президент и CEO биржи Nasdaq Адена Фридман заявила, что планы по запуску фьючерсов на биткоин находятся пока на раннем этапе реализации, отказавшись подтвердить, что это может произойти в первой половине 2018 года. Об этом пишет CNBC.

Накануне финансовое издание Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Nasdaq в партнерстве с брокером Cantor Fitzgerald LP планирует запустить торги фьючерсами на биткоин в первой половине 2018 года.

Однако в ходе конференции Slush в Хельсинки в четверг, 30 ноября, Адена Фридман отметила, что никакого официального заявления биржа не делала.

«Мы продолжаем изучать, может ли биткоин быть классом активов, который может существовать в более регулируемой рыночной среде», - сказала она.

Тем не менее, Адена Фридман все же признала, что определенная работа и дискуссии о том, как задействовать биткоин в качестве торгуемого класса активов, все же ведутся.

«Я могу лишь сказать, что мы ведем активный диалог со многими клиентами и партнерами о том, что может быть сделано в будущем».

Адена Фридман также добавила, что для лучшего регулирования биткоина и других криптовалют могут быть использованы два финансовых инструмента.

«Есть фьючерсы, которые позволяют хеджировать [риски] и осуществлять другие торговые стратегии, и есть ETF [внебиржевые инвестиционные фонды]», - сказала глава Nasdaq.