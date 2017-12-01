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Глава Nasdaq охладила слухи о запуске фьючерсов на биткоин
23:16 30.11.2017 |
Президент и CEO биржи Nasdaq Адена Фридман заявила, что планы по запуску фьючерсов на биткоин находятся пока на раннем этапе реализации, отказавшись подтвердить, что это может произойти в первой половине 2018 года. Об этом пишет CNBC.
Накануне финансовое издание Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Nasdaq в партнерстве с брокером Cantor Fitzgerald LP планирует запустить торги фьючерсами на биткоин в первой половине 2018 года.
Однако в ходе конференции Slush в Хельсинки в четверг, 30 ноября, Адена Фридман отметила, что никакого официального заявления биржа не делала.
«Мы продолжаем изучать, может ли биткоин быть классом активов, который может существовать в более регулируемой рыночной среде», - сказала она.
Тем не менее, Адена Фридман все же признала, что определенная работа и дискуссии о том, как задействовать биткоин в качестве торгуемого класса активов, все же ведутся.
«Я могу лишь сказать, что мы ведем активный диалог со многими клиентами и партнерами о том, что может быть сделано в будущем».
Адена Фридман также добавила, что для лучшего регулирования биткоина и других криптовалют могут быть использованы два финансовых инструмента.
«Есть фьючерсы, которые позволяют хеджировать [риски] и осуществлять другие торговые стратегии, и есть ETF [внебиржевые инвестиционные фонды]», - сказала глава Nasdaq.
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