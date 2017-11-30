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Депозитные ставки для физлиц 30.11.17
16:30 30.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 ноября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|29.11.17
|30.11.17
|29.11.17
|30.11.17
|29.11.17
|30.11.17
|3 месяца
|13.32
|13.33
|2.48
|2.52
|1.65
|1.64
|6 месяцев
|14.17
|14.23
|3.07
|3.13
|2.08
|2.04
|9 месяцев
|14.01
|14.01
|3.27
|3.27
|2.34
|2.34
|12 месяцев
|14.19
|14.27
|3.63
|3.72
|2.70
|2.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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