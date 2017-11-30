Фунт 30 ноября достиг максимума за 2 месяца, биткойн вновь приблизился к $10 000

Курс доллара стабилизировался в паре с евро в ожидании новых макроэкономических данных и новостей о налоговой реформе в США.

Фунт стерлингов достиг максимума за два месяца по отношению к доллару на фоне прогресса переговоров об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Иена продолжает дешеветь из-за корректировки позиций перед завершением месяца.

Евро к 14:30 EET стоил $1,1844 против $1,1847 на закрытие предыдущей сессии.

В паре с японской нацвалютой евро подорожал до 133,00 иены со 132,60 иены днем ранее. Курс доллара поднялся до 112,31 иены против 111,93 иены в среду.

Фунт укрепился на 0,4% к доллару и евро, до $1,3462 и 87,98 пенса соответственно.

Сенат Конгресса США продолжает обсуждать законопроект о налоговой реформе, которая является одним из ключевых пунктов политической программы президента Дональда Трампа.

Голосование по многочисленным предложенным поправкам к законопроекту начнется в четверг и может занять от менее одного дня до трех дней. После этого Сенат проголосует за окончательный текст законопроекта, затем он будет сведен воедино с аналогичным законопроектом, уже одобренным Палатой представителей, и только после этого отправится на подпись президенту.

По словам бывшего сотрудника министерства финансов США Стивена Майроу, в самом лучшем случае окончательный вариант реформы будет готов к концу следующей недели.

Между тем биткойн сократил снижение до 3% и к 14:30 EET стоил около $9865, свидетельствуют данные CoinDesk. В предыдущие три сессии криптовалюта обновляла рекорды, впервые превысив $11 тыс. в среду, но затем из-за сбоев в работе бирж опустилась ниже $9 тыс.