НБУ считает преждевременной подачу законопроекта в Раду об обороте криптовалюты в Украине

Национальный банк считает преждевременной подачу законопроекта в Верховную Раду об обороте криптовалюты в Украине.

Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы уже предоставили свои комментарии. Но на сегодня мы полагаем, что внесение таких законопроектов в парламент немного преждевременно", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что сразу необходимо определить статус криптовалюты в Украине, а затем необходимо определить уже регулятора.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.

5 депутатов предлагают Верховной Раде определить Национальный банк регулятором рынка криптовалют в Украине.