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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 29.11.2017
10:44 30.11.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|27.11
|12.1624
|-
|-
|-
|-
|11.9812
|13.5001
|-
|-
|-
|28.11
|12.0500
|-
|-
|-
|-
|11.9378
|12.6250
|-
|-
|-
|29.11
|12.1311
|-
|-
|-
|-
|11.9479
|13.0201
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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