Объем торгов долларом на межбанке 29 ноября уменьшился на $54 млн до $176,7 млн

В среду, 29 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 54 млн долларов по сравнению с 28 ноября до 176,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 64,7 млн долларов по сравнению с 28 ноября до 217,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 6 коп. в среду вырос на 16 коп. до 27,06 UAH/USD.