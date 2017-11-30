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Золото дорожает 30 ноября в рамках коррекции
08:50 30.11.2017 |
Цена золота растет в четверг утром, корректируясь после снижения в предыдущую сессию на фоне статданных США и ситуации с налоговой реформой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.06 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,05 доллара, или на 0,08% - до 1283,24 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,29% - до 16,5 доллара за унцию. На торгах в среду цена золота опускалась на 0,8%, до 1281,9 доллара, что стало минимальным показателем с 22 ноября.
Золото дешевело в среду из-за укрепляющегося на новостях из США доллара. Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что реальный рост ВВП страны в третьем квартале 2017 года, согласно второй оценке, составил 3,3% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали меньший рост показателя - на 3,2%. По первой оценке, рост экономики США в июле-сентябре составил 3%.
Данные статистики повысили оптимизм ряда инвесторов по поводу следующего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Кроме того, глава Федрезерва Джанет Йеллен в среду заявила, что укрепление американской экономики позволит продолжать повышение ставки.
Инвесторы также продолжали следить за голосованием по проекту налоговой реформы в США. Проект уже поступил на рассмотрение полного состава сената США, после его одобрения в бюджетном комитете накануне. В среду президент Дональд Трамп также заявил, что реформа будет направлена на борьбу с офшорами. Ожидается, что голосование по проекту состоится уже на этой неделе, сообщает агентство Рейтер.
Ключевое из положений реформы - снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%.
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