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Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене 30 ноября на статданных и ожиданиях по налоговой реформе
08:00 30.11.2017 |
Доллар торгуется без единой динамики к иене и евро в четверг утром, поддерживают валюту позитивные данные по росту ВВП США за третий квартал, которые оказались лучше прогноза, при этом обеспокоенность инвесторов по судьбе налоговой реформы оказывает давление на американскую валюту.
По состоянию на 07.20 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1867 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1849 доллара, курс доллара к иене поднимался до 112,01 иены за доллар со 111,93 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 93,17 пункта.
Позитивные данные по ВВП США поддерживают курс американской валюты. Днем ранее Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что рост показателя в третьем квартале, по второй оценке, составил 3,3% в годовом выражении против прогноза в 3,2%. По первой оценке индикатор вырос за период на 3%.
"Кроме хороших статданных, думаю, большинство инвесторов сосредоточены на налоговой реформе. Если законопроект пройдет, то это окажет доллару поддержку, потому что на него инвесторы обращали свое внимание большую часть года", - цитирует агентство Рейтер мнение инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Джеффа Кравеца (Jeff Kravetz).
Ранее на неделе профильный бюджетный комитет американского сената одобрил проект налоговой реформы, которую предложила республиканская партия США. Теперь законопроект поступил на рассмотрение сената полного состава. Голосование по проекту реформы может состояться уже в четверг.
Ключевым ее пунктом является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физлиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%.
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