Коррекция биткоина: медведи смогли ненадолго отбросить цену до $9 000

Биткоину за последние двое суток удалось побить сразу два рекорда. Первый - это пробой 10 000, а затем и 11 000, и установление нового исторического максимума выше $11 400: $11 480 на GDAX и $11 441 на Bitfinex. Второй - стремительный откат к $9 000 и новое восстановление к $10 000, которое мы наблюдаем сейчас.

Этого события опытные трейдеры ждали уже давно. Слишком гладко цена шла вверх, и это не могло продолжаться вечно: на время затаившиеся «медведи» ждали своего часа. По сути, для бывалых трейдеров коррекция не была неожиданностью, и именно этим можно объяснить такой широкий размах скачков и быстрый возврат цены если не к рекордам, то к завоеванному вчера уровню выше $10 000.

Как и вчера, сказать какое именно событие привело к такому результату, крайне сложно. После взятия исторического рубежа кто-то пытался разогреть рынок и тем самым разогнать цену еще выше, но рано или поздно должен был случиться откат. Может быть, при таком сумасшедшем подъеме у какого-то крупного держателя биткоинов сдали нервы и он решил, что с него хватит.

Во время падения цены с 10400 до 9000, которое произошло менее, чем за час, API многих бирж выдавал информацию со значительно задержкой во времени. Например, на Bitfinex это время доходило до 18 минут, и даже непосредственно в веб-интерфейсе текущая цена значительно отставала от книги ордеров. Некоторые биржи, такие как Coinbase (нагрузка на сервер увеличилась в 8 раз по сравнению с пиковыми значениями июня), не выдержали нагрузки и были вынуждены временно приостановить торговлю. Временные трудности в работе также отмечались и на Bitstamp.

Вот так выглядят события последних двух дней на 15-минутном графике Bitstamp. Хорошо видно, что поступление торговых данных прерывалось дважды:

