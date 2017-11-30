Бегите от биткоина, как от чумы - инвестор Джек Богл

Легендарный американский инвестор, основатель группы Vanguard Джек Богл советует держаться подальше от биткоина и не выводить деньги из традиционных активов ради него. Об этом пишет Bloomberg.

"Бегите от биткоина, как от чумы. Я ясно выразился?", - ответил Богл на вопрос аудитории на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"У биткоина нет нормы прибыли. У облигаций есть купон, у акций есть прибыль и дивиденды, у золота ничего нет. У биткоина же нет вообще никакой поддержки, кроме надежды, что когда-нибудь вы продадите его дороже, чем купили", - объяснил Богл.