Nasdaq готовится запустить фьючерсы на биткоин в 2018 году

Американская биржа Nasdaq, которая специализируется на акциях высокотехнологических компаний, в 2018 г. планирует выпустить фьючерсы на биткойны. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Кроме Nasdaq, выпустить производные на биткойны спешит и брокерская компания Cantor Fitzgerald, указывает издание. Действуют они по отдельности, но старт обоих продуктов планируется на первую половину 2018 г.

Nasdaq выпустит фьючерс на биткойн на площадке Nasdaq Futures (NFX), которая была запущена в 2015 г. и где до сих пор торговались в основном производные инструменты на энергоресурсы, сообщают источники издания. Один из собеседников указал, что Nasdaq пытается отличиться от конкурентов - чикагских биржевых операторов CME Group и CBOE Global Markets, которые также заявили о фьючерсах на биткойн. Nasdaq хочет создать такой фьючерсный контракт, который лучше будет отслеживать мировую цену биткойна. Фьючерс от CME будет отражать стоимость биткойна в долларах исходя из котировок на таких криптобиржах, как Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

Cantor Fitzgerald планирует выпустить своп на биткойн на принадлежащей ей бирже Cantor Futures Exchange. Своп позволит трейдерам делать ставки на цену биткойна на горизонте трех месяцев и защитит их от возможных потерь, если цена поднимется выше $15 000 или ниже $5 999.

Курс биткойна в среду впервые превысил $11 000. Лишь накануне он преодолел отметку в $10 000. В начале года биткойн стоил $968,23, согласно CoinDesk. На 19.00 по EET, по данным CoinDesk, стоимость криптовалюты составила $10 815.

Особенно быстро биткойн стал дорожать в ноябре, после того как крупнейший в мире биржевой оператор CME Group объявил о планах создать фьючерсы на биткойны к концу этого года. Эти ценные бумаги позволят инвесторам делать ставки на рост или снижение курса криптовалюты.

Ничто другое так не вдохновляет финансовые организации на работу с активом, как бычий рынок, говорит Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.