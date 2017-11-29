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Ставка размещения депсертификатов НБУ снизилась до 15% годовых
19:19 29.11.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) в среду разместил на тендере 70-дневные депозитные сертификаты на 300 млн грн, снизив предельную ставку до 15% с 15,1% годовых неделей ранее.
Согласно сообщению НБУ, центробанк удовлетворил заявки 11 банков, тогда как неделей назад - шести банков на ту же сумму.
Информация о других параметрах тендера пока отсутствует.
Как сообщалось, НБУ решил возобновить размещение 3-месячных сертификатов в связи с тем, что Министерство финансов не осуществляет размещение трехмесячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке не превышают двух недель, что усложнило процесс ценообразования для других инструментов, в частности, валютных форвардов. Размещение трехмесячных депозитных сертификатов и вторичная торговля ими, по замыслу центробанка, должны исправить такую ситуацию, способствовать формированию кривой доходности, повысить эффективность трансмиссионного механизма монетарной политики.
Погашение одной серии депозитных сертификатов, выпущенных в течение четырех недель, будет происходить одновременно, в один день. Если на первом тендере их срок обращения 91 день, то на следующем через неделю - 91 "минус" семь дней, еще через неделю - 91 "минус" 14 дней, в последнюю неделю - 91 "минус" 21 день.
Первый после февраля тендер прошел 13 сентября. При предложении в 500 млн грн спрос составил 2,29 млрд грн, спустя неделю он уменьшился до 1,55 млрд грн, но ставку Нацбанк опустил до 12,7% - пока это минимальный уровень для таких тендеров. На тендере 15 ноября НБУ сохранил предельную ставку на уровне 15,25% годовых, а 22 ноября снизил ее до 15,1%.
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