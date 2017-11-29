Финансовые новости
- |
- 29.11.17
- |
- 20:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 29.11.17
17:45 29.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 ноября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|29.11.17
|28.11.17
|29.11.17
|28.11.17
|29.11.17
|28.11.17
|3 месяца
|13.32
|13.33
|2.48
|2.53
|1.65
|1.68
|6 месяцев
|14.17
|14.23
|3.07
|3.15
|2.08
|2.07
|9 месяцев
|14.01
|14.01
|3.27
|3.30
|2.34
|2.40
|12 месяцев
|14.19
|14.27
|3.63
|3.73
|2.70
|2.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Продвижение и полуокружение. Почему гибриды в Горловке паникуют не зря
|Что будет с Алчевским меткомбинатом после прихода кремлевского Внешторгсервиса
|НБУ установил график работы банков на новогодние праздники
|Украина впервые вошла в рейтинг газовых хабов Европы – EFET
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Ставка размещения депсертификатов НБУ снизилась до 15% годовых
|Фондовые индексы Украины 29 ноября перекочевали в "зеленую зону"
|Депозитные ставки для физлиц 29.11.17
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 184 млн гривен до 310,1 млрд гривен 29 ноября
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 29 ноября составил 27,0139 грн
|Средневзвешенный курс биткоина превысил $11 000
|Фунт 29 ноября подорожал к доллару до максимума за 2 месяца на новостях о прогрессе в переговорах о Brexit
Это интересно
|В Google придумали ноутбук с саморегулируемым углом наклона экрана
|В Украине изменились правила выдачи прав водителям
|Покемоны стали причиной миллиардных выплат по автостраховкам
|Samsung готовится выпустить графеновый аккумулятор, который заряжается за 12 минут
|Mercedes научат сообщать об эвакуации и ударе на парковке
|5 крупнейших пузырей на рынке в истории
|Китайский поисковый гигант Baidu запускает сервис аренды ПК для майнинга