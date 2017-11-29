Фунт 29 ноября подорожал к доллару до максимума за 2 месяца на новостях о прогрессе в переговорах о Brexit

Фунт стерлингов подорожал до максимума за два месяца к доллару США в среду на новостях о том, что Лондон и Брюссель достигли соглашения об обязательствах Великобритании в связи с выходом из ЕС (Brexit).

Курс фунта поднимался в ходе торгов до $1,3429, максимума с 29 сентября. По данным на 14:35 EET курс британской валюты составлял $1,3403.

По сообщениям британских СМИ, Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро, или около 50 млрд фунтов стерлингов. Названная сумма - это приблизительные расчеты, итоговая компенсация будет зависеть от того, каким образом стороны будут рассчитываться по финансовым обязательствам друг перед другом. В итоге Лондон может заплатить Брюсселю сумму в диапазоне от 45 млрд до 55 млрд евро, пишет The Telegraph.

На этом фоне увеличились ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Банком Англии. Денежный рынок теперь закладывает следующий подъем ставки британским ЦБ на 25 базисных пунктов к сентябрю 2018 года, а не к ноябрю, как ранее, сообщает агентство Bloomberg.

"Это явно позитивный катализатор для фунта, хотя остается риск того, что спорный вопрос об ирландской границе не позволит достичь прорыва на переговорах о Brexit в следующем месяце, - отмечает аналитик по валютным рынкам MUFG в Лондоне Ли Хардман. - Тем не менее, наша уверенность в "бычьих" перспективах фунта растет, и это основано на ожиданиях, что соглашение о переходном периоде будет своевременно согласовано Великобританией и ЕС в начале следующего года".

Курс доллара к евро слабо повышается в среду в ожидании новостей о ходе налоговой реформы в США. Бюджетный комитет во вторник проголосовал за то, чтобы направить соответствующий законопроект в Сенат. Голосование там может состояться уже в четверг.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1835 по сравнению с $1,1840 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене увеличился до 111,62 иены против 111,48 иены накануне, курс евро к иене - до 132,10 иены по сравнению с 132 иенами во вторник.