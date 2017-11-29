Объем торгов долларом на межбанке 28 ноября увеличился на $99,6 млн до $230,7 млн

Во вторник, 28 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 99,6 млн долларов по сравнению с 27 ноября до 230,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 110,4 млн долларов по сравнению с 27 ноября до 282,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник вырос на 6 коп. до 26,90 UAH/USD.