Курс доллара США слабо снижается к евро и иене 29 ноября

Курс доллара слабо снижается относительно основных мировых валют в ходе азиатских торгов в среду.

Евро торгуется утром в районе $1,1853 против $1,1840 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро находится сейчас около 132,16 иены по сравнению со 132,00 иены днем ранее. Курс доллара составляет 111,49 иены против 111,48 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,02%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,03%.

Снижение ICE U.S. Dollar с начала текущего года составляет порядка 9%.

Поддержку доллару могут оказать новости о ходе налоговой реформы в США.

Бюджетный комитет во вторник проголосовал за то, чтобы направить соответствующий законопроект в Сенат. Голосование там может состояться уже в четверг.

При этом сообщения о том, что КНДР в среду впервые более чем за два месяца запустила межконтинентальную баллистическую ракету, практически не оказали влияния на настроения инвесторов.