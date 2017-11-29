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Цена на золото 29 ноября колеблется после нового запуска ракеты КНДР
08:28 29.11.2017 |
Золото колеблется в цене в среду утром после нового запуска ракеты Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,29 доллара, или на 0,02% - до 1294,6 доллара за тройскую унцию. Ранее золото незначительно дорожало. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,12% - до 16,843 доллара за унцию.
Рынок оценивает новости об очередном испытании межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, которое состоялось в ночь на среду. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению КНДР, ракета может поразить цели на всей территории США.
Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.
При этом укрепление доллара на позитивной статистике по США оказывает давление на стоимость золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 129,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 126,2 пункта. Прогноз предполагал, напротив, снижение показателя до 124 пунктов с первоначального октябрьского уровня в 125,9 пункта.
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