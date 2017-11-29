Скупка доллара на межбанке, которую развернули торговцы, завершилась снижением курса гривни

28 ноября межбанк финишировал в рамках 26,90-26,93 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Начиналась торговля в рамках 26,83-26,85 грн./$, и валютные котировки росли по мере закупок импортеров. На активную скупку вышли нефтетрейдеры, снова пополняющие свои топливные запасы, и розничные торговцы, которые хотели до конца ноября проплатить контракты на декабрьские поставки товаров к новогодним праздникам.

Спрос на доллар вырос как никогда, на радость экспортерам, которые только и повышали курс валюты. Ее отдавали, но только по повышенному ценнику: в итоге объем торгов вырос со вчерашних $262,3 млн. до $455,88 млн.

Из числа покупателей валюты во вторник выделяли Ситибанк, ОТП Банк, Альфа Банк, Райффайзен Банк Аваль. А из продавцов - УкрСиббанк, ING Bank, ПУМБ, а также государственный Укргазбанк, который появился на торгах после обеда, когда долларовые котировки вышли на максимум.

За межбанком потянулись и наличные ценники.

«Наличный рынок удерживает минимальный разрыв с межбанком: его котировки к середине дня составили 26,83-26,89 грн./$», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Завтра финансисты ждут на старте дальнейшего роста безналичных котировок. Хотя не уверены, что импортеры станут повально соглашаться на новые цены.

«Скорее всего, 29 ноября старт торгов произойдет в рамках 26,88-26,93 грн./$. Не думаю, что котировки пойдут выше 26,95 грн./$, ведь импортеры ждут привычного в конце месяца курсового отката. Могут начать снимать заявки на покупку. В четверг-пятницу по идее должен быть пик валютных продаж и курсовой откат (под уплату налогов и зарплат). Покупатели его ждут», - отметил Гриненко.

Дороже 26,95 грн./$ не ждет доллара и Олег Куринной: «Проведение расчетов в связи с окончанием месяца увеличивает активность игроков и подогревает спекулятивные настроения, которые частично нивелируются уменьшением гривневой ликвидности. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,85-26,95 грн./$».

Есть, конечно, и те, кто ждет более существенного подорожания валюты. Но их пока меньшинство.

«Рынок опять отправил цену в середину торгового диапазона 26,80-27,0 грн./$. Похоже здесь и будем торговаться завтра», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.