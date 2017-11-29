Эфириум подхватил ралли биткоина и подбирается к 500$

Прошедшая неделя оказалась крайне продуктивной для эфира. После начала ралли в биткоине его основной конкурент и последователь - эфир - тоже подорожал. И если биткоин подошёл к $10000, то эфир почти вплотную приблизился к $500. Рекорды - в обоих случаях, вот только "плотность" спроса заметно различается не в пользу эфира.

Позитивом для эфира, помимо понятных факторов "взрывного" спроса на криптовалюты в целом, является информация о возможности запуска производных инструментов на актив. Как пишет Bloomberg, вероятность действительно есть, хотя на текущий момент не известно ни платформы для этого, ни организаторов выпуска.

В качестве варианта предлагается площадка Virtuoso, и если так, то она будет подконтрольна Комиссии по срочной биржевой торговле США. Не самый лучший вариант для фьючерса или дериватива на криптовалюту, но можно начать и с этого. Если в реальности появится производный инструмент на эфир, в криптовалюту придут крупные игроки вроде хедж-фондов. Это очень хорошо для эфира, который "ползёт" за биткоином и не может набрать скорость для самостоятельного роста.

Очень многие криптовалюты сейчас стоят у своих исторических пиков. Настроения на рынке криптовалют похожи на эйфорию, и именно этого и стоит больше всего опасаться.