Минфин на аукционе во вторник продал валютные ОВГЗ с досрочной офертой на $575 млн

Министерство финансов Украины на аукционе во вторник разместило семь серий валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму $575,088 млн, сообщается на веб-сайте ведомства.

По данным министерства срок обращения указанных ценных бумаг от 490 до 546 дней. В то же время указанно, что по ним предусмотрена возможность досрочного погашения.

Доходность ценных бумаг зафиксирована на уровне 3,85% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляется раз в полгода.

На аукцион также были выставлены гривневые ОВГЗ со сроком обращения от 175 до 994 дней. В то же время Минфину не удалось разместить ни одной из гривневых облигаций.

Как сообщалось, в ходе предыдущего аукциона, 21 ноября 2017 года, Минфин разместил двухлетние валютных ОВГЗ на $87,59 млн под 5,4% годовых. По сравнению с предыдущим подобным внеплановым аукционом месяцем ранее ставка осталась прежней, тогда как объем размещения снизился почти вдвое.

На аукцион по размещению годичных гривневых бумаг поступила лишь одна небольшая заявка на 0,4 млн грн, которую Минфин отклонил.