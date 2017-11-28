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Информация об агентстве
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 250 млн гривен до 309,9 млрд гривен 28 ноября
15:28 28.11.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 249,33 млн гривен до 309,899 млрд гривен 28 ноября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 ноября уменьшился на 5,9 млн гривен до 4,779 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 22,27 млн гривен до 21,326 млрд гривен.
Физические лица увеличили объем ОВГЗ на 24,28 млн гривен до 1,142 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 ноября уменьшился на 253,27 млн гривен до 697,721 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 15.11
|701878,96
|360572,80
|313371,56
|21743,18
|892,69
|5298,74
|на 16.11
|701266,98
|360572,80
|312859,88
|21638,59
|896,82
|5298,90
|на 17.11
|701219,21
|360572,80
|312824,53
|21623,32
|899,97
|5298,58
|на 20.11
|701313,84
|360572,80
|312893,66
|21628,47
|905,37
|5313,54
|на 21.11
|701225,49
|360572,80
|312821,96
|21616,61
|904,51
|5309,60
|на 22.11
|701259,04
|360572,80
|312858,07
|21609,34
|908,92
|5309,91
|на 23.11
|694635,64
|360572,80
|307062,46
|21311,20
|909,93
|4779,25
|на 24.11
|697775,66
|360572,80
|309968,08
|21337,03
|1111,97
|4785,77
|на 27.11
|697974,32
|360572,80
|310148,62
|21348,55
|1118,69
|4785,66
|на 28.11
|697721,05
|360572,80
|309899,29
|21326,29
|1142,97
|4779,70
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