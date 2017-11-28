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Остатки средств на корсчетах банков 28.11.17
10:49 28.11.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|23 ноября
|57757.0
|24 ноября
|55415.5
|27 ноября
|54782.4
|28 ноября
|49639.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 ноября - 26,835271 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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