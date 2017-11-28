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Золото незначительно снижается в цене после роста на слабом долларе
08:54 28.11.2017 |
Цена на золото перешла к незначительному снижению во вторник после роста на слабом долларе, на чью динамику повлияло выступление в Конгрессе кандидата на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
По данным торгов на 8.07 EET, цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,78 доллара, или на 0,05%, до 1293,67 доллара за тройскую унцию. При этом ранее на торгах золото достигало отметки в 1299,13 доллара, что является максимумом с 16 октября. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,16% - до 16,99 доллара за унцию.
Пауэлл в своем выступлении перед комитетом Сената США по банковской деятельности одобрил ранее введенные широкие антикризисные меры ФРС и, таким образом, позиционировал себя как продолжателя политики Джанет Йеллен и ее предшественника Бена Бернанке.
Кандидатуру Пауэлла на пост главы американского Центробанка предстоит утвердить Сенату.
Рынок также ожидает скорого голосования в Сенате США по налоговой реформе. По сообщению агентства Рейтер, оно может произойти уже в четверг. Аналитики обращают внимание на разногласия внутри республиканской партии по проекту реформы, что может помешать ее окончательному принятию.
Это ослабило доллар, что, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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