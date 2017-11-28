Доллар 28 ноября торгуется разнонаправленно к евро и иене на статистике и внутренних новостях

Доллар торгуется без единой динамики к иене и евро во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать позитивные данные по рынку недвижимости в США, при этом ожидая новостей по налоговой реформе в стране; евро поддерживается новостями из ФРГ о коалиционных переговорах.

По состоянию на 07.37 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1909 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1899 доллара, курс доллара к иене поднимался до 111,18 иены за доллар со 111,1 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 92,87 пункта.

Позитивные данные по продажам новостроек в США продолжают поддерживать доллар. Продажи новых домов в стране в октябре выросли на 6,2% по сравнению с пересмотренным показателем сентября - до 685 тысяч, сообщило днем ранее бюро переписи населения министерства торговли США. Эксперты, напротив, ожидали, что показатель уменьшится на 7,8% по сравнению с первоначальным сентябрьским индикатором, до 615 тысяч. Показатель сентября был пересмотрен в сторону уменьшения - до 645 тысяч с 667 тысяч.

Трейдеры вместе с этим продолжают ожидать новостей по налоговой реформе в США. Ранее президент страны Дональд Трамп написал в своем Twitter, что работа над законопроектом о снижении налогов идет "очень хорошо". "В последнее время доллар очень чувствителен к заголовкам. Недавнее сообщение Трампа в Twitter действительно дало некоторый импульс торгам", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега XE Леннона Суитинга (Lennon Sweeting).

Курс евро к доллару при этом продолжает рост после недавнего коррекционного снижения. Европейскую валюту поддерживают новости из Германии о том, что альянс ХДС/ХСС, лидером которого является действующий канцлер Германии Ангела Меркель, готов начать переговоры с социал-демократической партией Германии о формировании нового правительства ФРГ.