Финансовые новости
- |
- 28.11.17
- |
- 01:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс доллара на межбанке 27 ноября откатили перед мощной раскачкой
20:43 27.11.2017 |
27 ноября торговля на межбанке закончилась с 5-копеечным снижением курса доллара - до 26,815-26,83 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Сегодняшние торги проходили активно, при открытии уровень котировок снизился до 26,83-26,85 грн./$ на фоне превышения предложения валюты над спросом на нее, вследствие возросших объемов обязательной продажи валютной выручки экспортерами, зачисленной в пятницу за два дня, после выходного дня в США. В течение дня спрос и предложение уравновесились, котировки преимущественно находились в диапазоне начала торговой сессии, а при завершении составили 26,815-26,83 грн./$. НБУ в открытые торги не выходил», - описал он ситуацию.
В тоже время объем торгов на межбанке сократился с $380,48 млн. до $262,3 млн.
На завтра финансисты дают разные прогнозы по движению курса. Допускают, как дальнейшее удешевление доллара, так и рост его котировок.
«Завтра протестируем 26,80 грн./$, и, возможно, провалимся в новый торговый диапазон 26,60-26,80 грн./$», - сказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
«Потребность в гривне для расчетов в связи с окончанием финансового месяца оказывает ситуативное стабилизирующее действие на курс гривны, против ее укрепления играют высокий спрос со стороны импортеров-энерготрейдеров и ритейлеров, а также общий высокий уровень ликвидности в системе. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,85-26,95 грн./$», - в тоже время считает Олег Куринной.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в октябре-2018 выполнен с дефицитом 13,6 млрд грн - Госказначейство
|Минфин инициирует введение принципа виновной ответственности налогоплательщиков
|США выступают против российского участия в миссии ООН в Донбассе
|Задержания людей Семенченко: Когда Саакашвили заявит о эскадронах смерти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Автострахование за пару кликов: электронный полис
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 27 ноября откатили перед мощной раскачкой
|Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 24 ноября составил 26,8353 грн
|Депозитные ставки для физлиц 27.11.17
|Минфин 28 ноября будет внепланово размещать валютные ОВГЗ
|Курс евро к доллару США 27 ноября находится на максимуме за 2 месяца
Это интересно
|Названа цена электрического грузовика Tesla
|Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена
|Toyota: о массовом производстве электромобилей говорить рано
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов