Курс доллара на межбанке 27 ноября откатили перед мощной раскачкой

27 ноября торговля на межбанке закончилась с 5-копеечным снижением курса доллара - до 26,815-26,83 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Сегодняшние торги проходили активно, при открытии уровень котировок снизился до 26,83-26,85 грн./$ на фоне превышения предложения валюты над спросом на нее, вследствие возросших объемов обязательной продажи валютной выручки экспортерами, зачисленной в пятницу за два дня, после выходного дня в США. В течение дня спрос и предложение уравновесились, котировки преимущественно находились в диапазоне начала торговой сессии, а при завершении составили 26,815-26,83 грн./$. НБУ в открытые торги не выходил», - описал он ситуацию.

В тоже время объем торгов на межбанке сократился с $380,48 млн. до $262,3 млн.

На завтра финансисты дают разные прогнозы по движению курса. Допускают, как дальнейшее удешевление доллара, так и рост его котировок.

«Завтра протестируем 26,80 грн./$, и, возможно, провалимся в новый торговый диапазон 26,60-26,80 грн./$», - сказал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Потребность в гривне для расчетов в связи с окончанием финансового месяца оказывает ситуативное стабилизирующее действие на курс гривны, против ее укрепления играют высокий спрос со стороны импортеров-энерготрейдеров и ритейлеров, а также общий высокий уровень ликвидности в системе. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,85-26,95 грн./$», - в тоже время считает Олег Куринной.