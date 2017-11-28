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Почти 4 млн биткоинов могут быть утеряны навсегда
15:14 27.11.2017 |
К настоящему времени до 3,79 млн биткоинов могут быть безвозвратно утеряны. Об этом говорят результаты исследования специализирующейся на рынке криптовалют аналитической компании Chainalysis.
Если верить этим данным, то к моменту, когда будут добыты все 21 млн монет, фактическое количество BTC на рынке окажется значительно меньше. Так, сегодня уже не очень понятно, где находятся от 2,78 млн до 3,79 млн биткоинов - от 17% от 23% от общего объема соответственно.
В ходе исследования специалисты Chainalysis использовали подробный эмпирический анализ блокчейна биткоина. Итоги были получены после разделения уже выпущенных монет на несколько категорий - в зависимости от возраста и активности транзакций. В некоторых сегментах компания использовала статистическую выборку для определения потерянной суммы.
В категорию "Добытые монеты" попали все биткоины, выпущенные в 2017 году (предполагается, что среди них потерянных нет). "Транзакционные" - те, что были потрачены или пересылались за последний год: среди них потери составили порядка 2%. Столько же и в группе "Стратегические инвесторы" (лица и компании, хранящие биткоины 1-2 года).
Гораздо выше процент потерянных биткоинов в группе "Вышли из оборота" - среди тех, кто хранит валюту от 2 до 7 лет. Так, от 30% до 50% столь "древних" монет, созданных на заре BTC, могут считаться сегодня утерянными. Отметим, в данном случае не учитываются кражи или взломы кошельков, поскольку в таком случае коины не "теряются", а просто переходят в другие руки.
Кроме того, к ним можно прибавить порядка миллиона монет, принадлежащих создателю биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото: он не выходил ни с кем на связь с 2011 года, поэтому о судьбе этих коинов неизвестно ровным счетом ничего. В связи с этим многие опасаются, что когда-нибудь рынке могут случиться непредвиденные потрясения, если такое количество BTC неожиданно "всплывет".
Отметим, в число клиентов Chainalysis входят такие организации, как Налоговое управление США и Европол. Пользуясь данными компании, правоохранительные органы пытаются получить подробную информацию о том, кто владеет валютой и как она движется. Например, блокчейн-стартап установил местонахождение исчезнувших биткоинов MtGox.
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