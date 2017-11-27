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Остатки средств на корсчетах банков 27.11.17
12:44 27.11.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 ноября
|47125.6
|21 ноября
|48739.6
|22 ноября
|58699.0
|23 ноября
|57757.0
|24 ноября
|55415.5
|27 ноября
|54782.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 27 ноября - 26,913646 грн/$1.
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