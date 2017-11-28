Объем торгов долларом на межбанке 24 ноября увеличился на $82,9 млн до $194 млн

В пятницу, 24 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 82,9 млн долларов по сравнению с 23 ноября до 194 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 44,3 млн долларов по сравнению с 23 ноября до 216,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 16 коп. в пятницу поднялся на 3 коп. до 26,90 UAH/USD.