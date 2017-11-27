Финансовые новости
- |
- 27.11.17
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евро коррекционно снижается к доллару 27 ноября после достижения максимума за два месяца
08:27 27.11.2017 |
Курс евро к доллару снижается в понедельник в рамках коррекции, после того, как на фоне позитивной статистики по Германии и политических ожиданий в стране европейская валюта поднялась до максимальной отметки за последние два месяца, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET курс евро к доллару снижался до 1,1926 доллара за евро с 1,1932 доллара за евро на предыдущем закрытии. В ходе торгов пятницы пара евро-доллар поднималась до отметки 1,1945, что стало максимумом за последние два месяца. Курс доллара к иене уменьшался до 111,4 иены за доллар со 111,53 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 92,79 пункта.
Индекс делового климата в Германии в ноябре вырос до рекордно высокого значения в 117,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 116,8 пункта, сообщил в пятницу исследовательский институт IFO.
Первоначальный показатель октября составлял 116,7 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель в ноябре снизился до 116,6 пункта.
Кроме того, инвесторы рассчитывают на возобновление переговоров по коалиционному правительству в Германии, которые провалились неделю назад. Тогда Свободная демократическая партия (СДПГ) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").
При этом в субботу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она выступает против проведения повторных выборов в ФРГ и рассматривает "возможность переговоров с социал-демократами". В воскресенье партия СДПГ, которая ранее исключала возможность участия своих членов в парламентском объединении, уже озвучила первые условия для создания "большой коалиции", как сообщала газета Sueddeutsche Zeitung. Среди прочих условий социал-демократы называют более высокие пенсии, введение страхования жителей и увеличение налога на дорогостоящее имущество.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Совет Европы не исключает возможности снятия санкций с России
|Финансисты допускают движение курса доллара на межбанке к 27 гривнам
|Победа ФСБ: Кто такой и.о. главы ЛНР Пасечник, который съел Плотницкого
|Плотницкий ушел в отставку. Он назначен уполномоченным ЛНР по исполнению минских соглашений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро коррекционно снижается к доллару 27 ноября после достижения максимума за два месяца
|Стоимость золота растет 27 ноября на дешевеющем долларе
|Цена биткоина преодолела отметку в $9500
|Китайские биржи вновь снижаются, в Корее лидером падения стал Samsung Electronics
|Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне вслед за ростом ритейл-сектора
|Финансисты допускают движение курса доллара на межбанке к 27 гривнам
Это интересно
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT