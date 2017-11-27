Евро коррекционно снижается к доллару 27 ноября после достижения максимума за два месяца

Курс евро к доллару снижается в понедельник в рамках коррекции, после того, как на фоне позитивной статистики по Германии и политических ожиданий в стране европейская валюта поднялась до максимальной отметки за последние два месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET курс евро к доллару снижался до 1,1926 доллара за евро с 1,1932 доллара за евро на предыдущем закрытии. В ходе торгов пятницы пара евро-доллар поднималась до отметки 1,1945, что стало максимумом за последние два месяца. Курс доллара к иене уменьшался до 111,4 иены за доллар со 111,53 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 92,79 пункта.

Индекс делового климата в Германии в ноябре вырос до рекордно высокого значения в 117,5 пункта с пересмотренного показателя октября в 116,8 пункта, сообщил в пятницу исследовательский институт IFO.

Первоначальный показатель октября составлял 116,7 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель в ноябре снизился до 116,6 пункта.

Кроме того, инвесторы рассчитывают на возобновление переговоров по коалиционному правительству в Германии, которые провалились неделю назад. Тогда Свободная демократическая партия (СДПГ) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").

При этом в субботу канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она выступает против проведения повторных выборов в ФРГ и рассматривает "возможность переговоров с социал-демократами". В воскресенье партия СДПГ, которая ранее исключала возможность участия своих членов в парламентском объединении, уже озвучила первые условия для создания "большой коалиции", как сообщала газета Sueddeutsche Zeitung. Среди прочих условий социал-демократы называют более высокие пенсии, введение страхования жителей и увеличение налога на дорогостоящее имущество.