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Стоимость золота растет 27 ноября на дешевеющем долларе
08:14 27.11.2017 |
Золото дорожает в понедельник утром на фоне динамики курса доллара к мировым валютам, который опускался на протяжении выходных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,36 доллара, или на 0,18% - до 1289,66 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,14% - до 17,015 доллара за унцию.
Снижение курса доллара к мировым валютам, который в ходе выходных торговался на уровне меньше 93 пунктов, поддерживает стоимость золота. Показатель опустился ниже указанного уровня в прошлую пятницу впервые с середины октября. Золото чувствительно к удешевлению доллара, так как в этом случае драгметалл становится более привлекательным для держателей других валют.
В прошлый четверг, 23 ноября, биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торги завершились раньше обычного. В связи с низким объемом торгов курс доллара не получал поддержки.
Позднее на этой неделе трейдеры также ожидают данных по ВВП США за третий квартал. Аналитики прогнозируют, что, по второй оценке, рост показателя составил 3,2%. Согласно первой оценке, индикатор вырос на 3%.
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