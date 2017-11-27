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Цена биткоина преодолела отметку в $9500
07:45 27.11.2017 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в воскресенье обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9,495 тысячи долларов, в понедельник валюта на ранних утренних торгах приближалась к 10 тысячам, следует из данных торгов.
По состоянию на 6.24 EET, биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,05% и торговался в районе 9,6 тысячи долларов. При этом ранее на торгах валюта поднималась до отметки в 9,724 тысячи доллара. На бирже OKCoin биткоин рос на 3,61%, до 9,7 тысячи долларов, на Poloniex - на 2,58%, до 9,5 тысячи долларов.
По мнению аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, рост стоимости валюты был вызван все большим вниманием, которое оказывают криптовалюте институты различного уровня - от исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний.
"Биткоин испытал еще одну ажиотажную скупку, так как страх упустить (активную - ред.) торговую сессию стал еще выше", - приводит агентство мнение аналитика IG Group, оператора торговой площадки производными финансовыми инструментами. При этом он добавил, что введение фьючерсных контрактов на биткоин, о котором ранее заявлял крупнейший оператор фьючерсных бирж CME Group, может стать понижающим фактором для торгов криптовалютой.
Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 7.26 EET составляла рекордные 303,2 миллиарда долларов.
Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 161,7 миллиарда долларов (46,6% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 46,6 миллиарда долларов. На третьем месте - Bitcoin Cash с капитализацией 28,8 миллиарда долларов. На четвертом месте криптовалюта Ripple - ее капитализация составляет 9,7 миллиарда долларов.
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