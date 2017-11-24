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Депозитные ставки для физлиц 24.11.17
16:37 24.11.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 ноября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|23.11.17
|24.11.17
|23.11.17
|24.11.17
|23.11.17
|24.11.17
|3 месяца
|13.13
|13.13
|2.53
|2.53
|1.68
|1.68
|6 месяцев
|14.23
|14.23
|3.15
|3.15
|2.07
|2.07
|9 месяцев
|14.01
|14.01
|3.30
|3.30
|2.40
|2.40
|12 месяцев
|14.27
|14.27
|3.73
|3.73
|2.72
|2.72
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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