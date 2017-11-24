Доллар дешевеет по итогам третьей недели подряд впервые с июля

Курс доллара по отношению к 10 основным мировым валютам стабилен в ходе торгов в пятницу и завершает в минусе третью неделю подряд, чего не наблюдалось с июля.

Евро к 14:48 EET в пятницу стоил $1,1872 по сравнению с $1,1851 на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам прошлой сессии.

Курс доллара к японской нацвалюте повысился на 0,15% - до 111,38 иены. Курс евро в паре с иеной повысился на 0,3% - до 132,22 иены.

Торги в пятницу остаются вялыми после возобновления работы бирж США и Японии, закрытых в четверг в связи с государственными праздниками.

Фунт стерлингов слабо дорожает в паре с долларом и может преподнести сюрприз в пятницу после того, как станут известны подробности встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с председателем Евросовета Дональдом Туском. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, включая размер выплат, которые страна направит в бюджет ЕС в счет принятых на себя обязательств.

Тем временем член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Сильвана Тенрейро в интервью агентству Bloomberg заявила, что для возврата инфляции в Великобритании на таргетируемый уровень 2% потребуется минимум два подъема базовой ставки в течение последующих трех лет.

По ее словам, то, как будет складываться ситуация вокруг Brexit, станет определяющим фактором для курса ДКП.

