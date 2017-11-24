Объем торгов долларом на межбанке 23 ноября уменьшился на $186,3 млн до $111,1 млн

В четверг, 23 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 186,3 млн долларов по сравнению с 22 ноября до 111,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 174,1 млн долларов по сравнению с 22 ноября до 171,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 20 коп. в четверг поднялся на 16 коп. до 26,87 UAH/USD.