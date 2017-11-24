Стоимость золота 24 ноября колеблется на низких оборотах после закрытия рынков США из-за праздника

Стоимость золота не демонстрирует единой динамики в пятницу утром на фоне низкого объема торгов, связанного с закрытием рынков США в четверг из-за праздника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.27 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11 доллара, или на 0,01%, до 1292,31 доллара за тройскую унцию; стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,16%, до 17,14 доллара за унцию.

В четверг биржи США были закрыты из-за празднования Дня благодарения - второго по важности общенационального праздника после Рождества. А в пятницу торги на американских биржах завершатся раньше обычного - в 20.00 EET.

После того, как в среду был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, золото дорожало. В документе отмечалось, что некоторые участники встречи выступают за постепенное увеличение процентной ставки. Однако в то же время у представителей регулятора сохраняются разногласия относительно инфляции в США. На этом фоне курс доллара ускорил снижение.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.