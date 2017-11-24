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Евро продолжает рост 24 ноября на позитивных статданных по региону
07:45 24.11.2017 |
Курс евро к доллару продолжает расти в пятницу утром после публикации позитивных статданных по еврозоне днем ранее, рынок также продолжает следить за ситуацией в Германии после провала коалиционных переговоров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.03 EET курс евро к доллару увеличивался до 1,1853 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,185 доллара, курс доллара к иене поднимался до 111,46 иены за доллар со 111,21 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 93,15 пункта.
Днем ранее исследовательская организация Markit Economics сообщила статданные по деловой активности в еврозоне, которые оказались выше прогнозируемых показателей. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 57,5 пункта с октябрьских 56 пунктов. Аналитики ожидали, напротив, снижения индикатора до 55,9 пункта.
Индекс деловой активности в области промышленного производства зоны евро вырос до 60 пунктов с октябрьских 58,5 пункта, что стало самым большим значением за 17 лет и семь месяцев.
При этом инвесторы продолжают следить за ситуацией в Германии. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проведет на следующей неделе встречи с лидерами всех фракций бундестага для того, чтобы получить общее представление о политической и парламентской ситуации.
В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.
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