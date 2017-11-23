Руководители ЕЦБ разошлись во мнениях о сроке продления QE - протокол октябрьского заседания

Руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) согласились, что продление программы количественного смягчения (QE) при сокращении объемов выкупа необходимо, обсуждение вызвал только вопрос о сроке ее продления, свидетельствует протокол заседания ЕЦБ от 25-26 октября.

Руководители ЕЦБ в целом согласились, что значительный объем монетарного стимулирования по-прежнему необходим, чтобы ЕЦБ мог добиться подъема инфляции до целевого показателя (около 2%).

Как сообщалось, европейский Центробанк принял решение снизить объем ежемесячного выкупа активов с января 2018 года до 30 млрд евро с нынешних 60 млрд евро и продлить срок действия этой программы "как минимум до сентября следующего года".

Некоторые из представителей руководства ЕЦБ предлагали установить четкую дату окончания программы QE, чтобы рынок не рассчитывал на ее дальнейшее продление, свидетельствует протокол.

Решение о сокращении объемов выкупа облигаций подтвердило "возросшую уверенность" ЕЦБ в том, что инфляция в конечном итоге усилится, поскольку дефляционные риски "сошли на нет", и появились "предварительные сигналы растущего ценового давления", отмечается в протоколе.

Продление программы QE, хотя и с менее существенными объемами выкупа активов, связано с мнением руководителей ЕЦБ о необходимости "сохранять терпение", говорится в документе.

Протокол октябрьского заседания ЕЦБ также подтвердил, что ЕЦБ будет сокращать выкуп корпоративных облигаций более медленно, чем выкуп госбумаг, пишет газета Financial Times.

М.Драги намекнул на это в ходе пресс-конференции по итогам заседания, заявив, что ЕЦБ продолжит выкупать крупные объемы корпоративных бумаг. В протоколе отмечается, что программа выкупа этого вида облигаций не будет корректироваться пропорционально общему сокращению QE.

Курс евро усилил подъем на торгах в четверг: к 15:30 EET пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1845 по сравнению с $1,1822 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость евро относительно японской иены увеличилась в ходе торгов до 131,78 иены против 131,48 иены накануне.

Пара доллар/иена торгуется в четверг на уровне 111,24 иены против 111,22 иены накануне.

Курс фунта стерлингов к доллару США снижается впервые с 8 сессий. Стоимость фунта опустилась в ходе торгов до $1,3317 по сравнению с $1,3325 на закрытие рынка в среду.

Оценка роста ВВП Великобритании в третьем квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом подтверждена на уровне 0,4%, сообщило в четверг Национальное статистическое управление (ONS).

Рост британской экономики в июле-сентябре относительно аналогичного периода прошлого года составил 1,5%, что также совпало с предварительной оценкой.

