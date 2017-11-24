Национальный банк Украины (НБУ) намерен к концу текущего года запустить пилотный проект по урегулированию проблемной задолженности в некоторых банках, которые имеют общих должников, сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"Мы будем пытаться при участии советников и специалистов урегулировать такую задолженность, чтобы облегчить жизнь банков и спасти мощности тех заемщиков, которые действительно могут работать и далее. Это наша внутренняя большая работа", - сказала она во время заседания Высшего экспертного совета при Совете НБУ в Киеве в четверг.

Замглавы НБУ объяснила, что центробанк взял на себя соответствующую инициативу, поскольку видит, что банки часто не могут между собой договориться относительно урегулирования задолженности общих должников.

"У нас есть должник, общая задолженность которого в банковской системе составляет 12 млрд грн. Она сосредоточена в девяти банках и является проблемной во всех девяти банках. Мы получили от всех банков планы, что они намерены делать с этой задолженностью. Один с девяти ответил, что будет подавать на банкротство, четыре - что они будут ожидать погашения и еще четыре написали, что у них разработаны и почти подписаны планы реструктуризации. Я хочу сказать, что подобная ситуация никогда решится и по многим причинам. Одна из них - если кто-то подаст на банкротство, то остальные восемь банков уже будут ожидать чего-то другого. А поскольку в Украине нет нормального закона о банкротстве, то вряд ли они вообще что-либо получат", - сказал Е.Рожкова.

Помимо этого, добавила замглавы НБУ, такими ситуациями часто пользуются сами должники, которые как только видят нестабильную ситуацию в банковской системе, сразу же отказываются кому-либо что-либо возвращать.

"Поэтому, у нас в планах к концу года запустить пилотных проект по урегулированию проблемной задолженности в некоторых банках, которые имеют общих должников, и провести с ними работу, как с банками, так и с должниками и их собственниками", - сказала Е.Рожкова.

Как сообщалось, доля плохих кредитов в кредитном портфеле украинских банков на начало октября 2017 года составляла 56,4%, а без учета принадлежащего государству крупнейшего финучреждения страны ПриватБанка – 47,5%. При этом у ПриватБанка она составляет 85,9%, у других госбанков – 59,3%.

По данным НБУ в начале 2017 года произошел скачок NPL, что связано с признанием ПриватБанком и частными банками реального качества портфелей, однако в последующие месяцы уровень NPL колеблется в очень небольших пределах.