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НБУ намерен в I кв. 2018г представить инструмент долгосрочного рефинансирования
15:00 23.11.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) разрабатывает инструмент долгосрочной поддержки ликвидности банковской системы, сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.
"Речь идет о рефинансировании банков на срок от одного до пяти лет под залог ценных бумаг, в том числе облигаций, депозитных сертификатов, иностранной валюты", - сказала она во время заседания экспертного совета при Совете НБУ в Киеве в четверг.
Е.Рожкова также сообщила, что новый инструмент будет предусматривать возможность залога в период действия кредита. Соответствующий механизм предусмотрен, чтобы обеспечить долгосрочный период кредитования, в случае истечения срока обращения залоговых ценных бумаг раньше срока кредита рефинансирования.
"Это, с нашей точки зрения, даст возможность банкам планировать свою ликвидность и чувствовать себя более уверенно при развитии проектов долгосрочного кредитования", - отметила она.
Замглавы НБУ также сообщила, что новый инструмент, предположительно, будет представлен в первом квартале следующего года.
"Есть ряд технических моментов. В первую очередь такой инструмент не предусматривает наличие фиксированной процентной ставки. Поэтому мы над этим работаем. Тем не менее, главное этот инструмент уже есть, а если он есть, то банки будут более защищены", - отметила Е.Рожкова.
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