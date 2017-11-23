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Портфель ОВГЗ банков Украины уменьшился на 5,8 млрд грн
11:48 23.11.2017 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины 23 ноября уменьшился на 5,796 млрд грн (на 1,85%) - до 307,062 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 312,858 млрд грн.
Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в четверг, суммарный портфель ОВГЗ уменьшился на 6,623 млрд грн (на 0,94%) до 694,636 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений и нерезидентов остался практически без изменений.
Официальный курс на 23 ноября – 26,647562 грн/$1
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 03.07
|675652.20
|371006.70
|281174.50
|23150.69
|320.30
|на 01.08
|686324.09
|367904.40
|295838.99
|22575.57
|5.13
|на 01.09
|692369.65
|363485.02
|305128.17
|23171.45
|585.01
|на 02.10
|697038.85
|362235.15
|308732.55
|23271.56
|2799.59
|на 01.11
|702549.16
|360573.00
|314090.66
|22370.17
|901.31
|на 17.11
|701219.21
|360572.80
|312824.53
|21623.32
|899.97
|на 20.11
|701313.84
|360572.80
|312893.66
|21628.47
|905.37
|на 21.11
|701225.49
|360572.80
|312821.96
|21616.61
|904.51
|на 22.11
|701259.04
|360572.80
|312858.07
|21609.34
|908.92
|на 23.11
|694635.64
|360572.80
|307062.46
|21311.20
|909.93
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 23 ноября - 26,647562 грн/$1.
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