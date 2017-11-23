Финансовые новости
- |
- 23.11.17
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 22 ноября банкам депозитные сертификаты на 3 449 млн гривен
10:30 23.11.2017 |
Национальный банк в среду, 22 ноября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 449 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,50% годовых 40 банкам на сумму 3 149 млн гривен и сроком на 77 дней по средневзвешенной процентной ставке 15,10% годовых 6 банкам на сумму 300 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 21 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 504 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-октябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 171,050 млрд гривен, что на 11,9% меньше, чем за январь-октябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине задержали директора эстонской компании Apolineja OU по делу разработки ПО для е-декларирования
|Ползучее наступление: Какие села заняли ВСУ под Горловкой
|Напор покупателей на межбанке 22 ноября был настолько большим, что доллар вышел продавать Нацбанк
|Кто поставит точку в недоперевороте в ЛНР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,8561 грн
|Портфель ОВГЗ банков Украины уменьшился на 5,8 млрд грн
|Курсы валют по карточным операциям на 23.11.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 23.11.17
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.11.2017
|НБУ продал 22 ноября банкам депозитные сертификаты на 3 449 млн гривен
Это интересно
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT
|Стартап Confido заработал на ICO $374 000 и пропал
|Первый искусственный метеоритный дождь случится в 2019 году
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Умение лгать, говоря правду - куда оно ведет мир
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд