Объем торгов долларом на межбанке 22 ноября увеличился на $110,7 млн до $297,4 млн

В среду, 22 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 110,7 млн долларов по сравнению с 21 ноября до 297,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 105,4 млн долларов по сравнению с 21 ноября до 346 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 4 коп. в среду поднялся на 20 коп. до 26,71 UAH/USD.