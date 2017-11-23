Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене 23 ноября на публикации протокола ФРС

Доллар дешевеет в четверг утром к евро и дорожает к иене, поскольку трейдеры отыгрывают публикацию протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.31 EET курс евро к доллару рос до 1,1831 доллара за евро с 1,1821 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 111,31 иены за доллар со 111,22 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,21 пункта.

Участники рынка оценивают протокол последнего заседания ФРС, опубликованный вечером в среду. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам регулятора почти единогласно высказывали свою удовлетворенность текущим положением экономики США. Они также отметили ее готовность к повышению процентной ставки. По итогам ноябрьской встречи Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидали эксперты.

Однако в то же время среди членов Комитета сохраняются разногласия относительно инфляции в США. Некоторые участники заседания заявили, что снижение инфляционных ожиданий может усложнить задачу по возвращению показателя к целевому уровню в 2%. Другие обеспокоены рисками слишком сильного ускорения инфляции при условии достижения полной занятости.

По мнению экономиста Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Хирофуми Сузуки (Hirofumi Suzuki), которое приводит агентство Рейтер, учитывая дискуссию ФРС об инфляции, есть сомнения относительно готовности регулятора США повысить процентную ставку.