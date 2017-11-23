ЦБ Сингапура включает биткойн в регулирование платёжных сервисов

Центробанк Сингапура (МАС) настойчиво продвигает законодательство, которое позволит регулировать платежные сервисы и криптовалютные биржи в рамках единого законодательства.

МАС открывает вторую консультацию по законопроекту о платежных сервисах, подразумевающему упорядочить регулирование всех платежных услуг в рамках единого законодательства. Таким образом, MAS будет анализировать риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также обеспечивать гарантии для средств потребителей.

При вступлении в силу нового закона, криптовалютные биржи должны будут иметь только одну лицензию.

«Мы хотим внедрить перспективный регуляторный режим для поощрения более широкого внедрения безопасных решений для электронных платежей. Новая система лицензирования направлена ​​на регулирование нормативных требований для удовлетворения рисков, связанных с конкретными видами платежей. Это поможет защитить потребителей и торговцев, одновременно создавая среду, способствующую инновациям в сфере платежных услуг», - рассказал глава MAS Рави Менон (Ravi Menon).

Вторая консультация открыта для публичных отзывов, её работа продлится до 8 января 2018 года.