НБУ упрощает осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте

Национальный банк упростил для бизнеса осуществление авансовых платежей за импорт товаров в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Для этого правление Национального банка отменило уже не актуальное и не эффективное для стабилизации валютного рынка требование, которое до сих пор обязывало банки осуществлять предварительную оплату в иностранной валюте за импорт товаров по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которых превышает 5 млн долларов (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов.

Отныне осуществлять авансовые расчеты в таких случаях можно будет и без использования аккредитивов.

"Новая упрощенная процедура осуществления авансовых платежей по внешнеэкономическим договорам будет способствовать дальнейшему оживлению внешней торговли и вместе с тем не создаст дополнительного давления на валютном рынке", - сообщил НБУ.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка №118 от 21 ноября 2017 года и вступают в силу с 23 ноября 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, 15 ноября Национальный банк (НБУ) смягчил требования к бизнесу по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.