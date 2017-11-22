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Исследование: крупные финансисты по-прежнему не доверяют биткоину
14:25 22.11.2017 |
Финансовые директора крупных компаний во всем мире либо не доверяют биткоину, либо считают его аферой. Такими оказались итоги опроса, который провел американский деловой телеканал CNBC.
Из 43 респондентов, входящих в Мировой совет CFO по версии CNBC, 27,9% считают, что «биткоин реален, но это пузырь». Такое же число ответивших уверены, что это просто «мошенничество». Лишь для 14% биткоин "реален и продолжит расти", а 30,2% и вовсе воздержались от ответа, заявив, что не очень разбираются в криптовалютах.
В целом представители Европы, Ближнего Востока и Африки более склонны считать биткоин «мошенничеством» и относятся к нему гораздо прохладнее, чем коллеги из США и Азиатско-Тихоокеанского региона (21% и 29% представителей этих регионов соответственно назвали биткоин пузырем).
Например, представитель бельгийской химической компании Solvay Карим Хаджар заявил, что пока не определился насчет криптовалюты.
«Это не та валюта, которую мы используем для мультимиллиардного бизнеса. Она нам интересна, мы открыты для нового, но пока просто не нашли способ действительно внедрить ее в наше дело», - отметил Хаджар.
По его словам, в Solvay сперва должны разобраться, как продавать биткоин, прежде чем начнут принимать его от клиентов.
Исследование CNBC в чем-то повторяет результаты опроса институциональных трейдеров, проведенного на прошлой неделе брокерской фирмой Triad Securities и Datatrek Research. Тогда 39% респондентов оказались уверены, что биткоин ждет неминуемый крах, еще 27% предсказали замедление темпов роста криптовалюты.
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