Финансовые новости
- |
- 22.11.17
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 22.11.2017
10:44 22.11.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 22 ноября 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.6500
|26.9542
|31.3000
|31.7460
|4.4000
|4.7000
|ОТП Банк
|26.5000
|26.7000
|31.1100
|31.3500
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.4000
|26.7000
|30.9000
|31.5500
|Ощадбанк
|26.4200
|26.7500
|30.6200
|31.4000
|3.3000
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.5500
|26.8000
|31.1000
|31.5500
|Укрэксимбанк
|26.4000
|26.6500
|30.7700
|31.4900
|Райффайзен Банк Аваль
|26.4550
|26.8000
|31.1526
|31.5000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел обязательный гарантийный взнос для участников конкурса по аренде госимущества
ТОП-НОВОСТИ
|Менты Корнета захватили прокуратуру ЛНР. Арестовано более 20 человек
|Спецоперация украинских сил: На Светлодарской дуге освобождены от "ДНР" несколько поселков
|ГФС изменила критерии оценки степени рисков для остановки регистрации налоговых накладных
|Судьба канцлера Германии в руках федерального президента?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,6718 грн
|Команда экс-топ-менеджеров Приватбанка запустила первый мобильный банк Monobank
|Курсы валют по карточным операциям на 22.11.2017
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 21.11.2017
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.11.2017
|Объем торгов долларом на межбанке 21 ноября увеличился на $19,3 млн до $186,7 млн
Это интересно
|Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
|Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
|Испарительная камера в системе охлаждения смартфонов может появиться в 2019 году
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась
|Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км
|Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км