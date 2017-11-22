Объем торгов долларом на межбанке 21 ноября увеличился на $19,3 млн до $186,7 млн

Во вторник, 21 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 19,3 млн долларов по сравнению с 20 ноября до 186,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 13,1 млн долларов по сравнению с 20 ноября до 240,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в октябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,7%, или на 473 млн долларов до 8,841 млрд долларов по сравнению с сентябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 2 коп. во вторник поднялся на 4 коп. до 26,51 UAH/USD.