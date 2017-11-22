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Золото незначительно дешевеет 22 ноября перед публикацией протокола ФРС США
08:19 22.11.2017 |
Золото незначительно дешевеет в среду утром, - участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.15 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,89 доллара, или на 0,06% - до 1280,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,13% - до 16,98 доллара за унцию.
Позднее в среду трейдеры ожидают публикации протокола ноябрьского заседания ФРС. Они надеются получить информацию относительно дальнейших планов регулятора по денежно-кредитной политике. По итогам ноябрьской встречи ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидали большинство аналитиков.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
На динамику курса доллара, в свою очередь, может повлиять статистика из США. Позднее в среду будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, а также по потребительским настроениям в США. По прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизилось на 9 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 240 тысяч. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре вырос до 98 пунктов с уровня предварительной оценки в 97,8 пункта, считают аналитики.
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